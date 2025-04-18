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Сегодня, 10:49

Мозгов — о Голдине: «Считаю, что он достоин быть выбранным на драфте НБА»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Чемпион НБА, бронзовый призер Олимпиады Тимофей Мозгов отметил, что впечатлен игрой Влада Голдина за Michigan Wolverines в завершившемся сезоне NCAA.

«Как могу оценить шансы Егора Демина и Влада Голдина на драфте? Сложно давать какую-то оценку, просто пожелаю ребятам удачи. Влад провел очень удачный сезон, тянул свою команду до самого конца. Я считаю, что он достоин быть выбранным на драфте. Я бы точно его выбрал, если бы был генеральным менеджером одного из клубов», — подчеркнул «СЭ» Мозгов.

В сезоне-2024/25 23-летний Голдин получил звание MOP (самый выдающийся игрок) очень сильной конференции BIG 10 и вошел в символическую пятерку плей-офф. Подобного достижения ранее не было ни у одного игрока из России.

Тимофей Мозгов
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