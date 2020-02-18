Разыгрывающий Ламело Болл является приоритетной целью «Нью-Йорка» на драфте НБА-2020, сообщает New York Post.

По информации источника, «Никс» хотят получить разыгрывающего, который нацелен на набор очков. «Нью-Йорк», скорее всего, получит возможность выбирать в первой пятерке, а Ламело Болл, который является одной из самых многообещающих кандидатур драфта-2020, подходит под эти требования. Кроме того, Болл недавно заключил контракт с агентством Creative Artist Agency, где его агентом должен был стать Леон Роуз, который в ближайшее время займет пост президента «Нью-Йорка».

18-летний Ламело Болл — брат 22-летнего разыгрывающего «Нью-Орлеана» Лонзо Болла, который был выбран «Лейкерс» под 2 номером на драфте НБА 2017 года. Ламело выступал за литовский «Приенай» и австралийскую «Иллавару», но с января 2020 года баскетболист принял решение готовиться к драфту-2020 самостоятельно.