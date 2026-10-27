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Семенова: «Харченков точно станет звездой в NCAA, да и на драфте 2027-го будет очень высоко»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Российский форвард Университета Аризоны Анастасия Семенова в интервью «СЭ» поделилась мнением о мужской команде своего университета, за которую выступает сын Леброна Джеймса Брайс.

— Пересекаетесь ли с мужской командой в Аризоне?

— Да, мы живем в одном квартирном комплексе. Я, кстати, живу на соседних этажах с сыном Леброна Джеймса — буквально каждый день вижу Брайса и его охранника в лифте. Поначалу это сильно удивляло.

В Бостоне мы были ближе к мужской команде: в том университете спортсмены вообще держались дружнее. Здесь мужской баскетбол как будто на пьедестале, и это в принципе понятно. У них столько классных достижений, много звездных игроков. Так что такого плотного общения нет. Но мы ходим на их игры, часто видимся, можем просто поздороваться.

— Сын Леброна не проявляет высокомерия?

— Ничего такого не видела, ведет себя очень спокойно. Хороший, воспитанный парень.

— А с Иваном Харченковым (сын Александра Харченкова — прославленного советского баскетболиста, являющегося обладателем золота ЧМ 1974 в составе сборной СССР. — Прим. Т.Г.) не доводилось пообщаться?

— Видела его, и, думаю, он меня тоже замечал. Наверное, знает, что я русская, но как-то не было момента, чтобы нормально поговорить. Очень интересно за ним наблюдать: он невероятно талантливый. Ходила на их предсезонные игры, смотрела его перформансы с прошлого года. Уверена, что в этом сезоне он точно станет звездой в NCAA, да и на драфте 2027-го будет очень высоко.

— Забавно, что ребята, поигравшие в Евролиге, уезжают в NCAA. В последние годы условия и зарплаты в мужской NCAA впечатляют.

— Это новая история. Когда в 2021 году я искала команду, ничего такого еще не было. Сейчас баскетбол сильно меняется: NCAA каждый день пытается балансировать — то слишком разгоняют монетизацию и зарплаты, то пытаются что-то закрутить обратно. Можно сказать, что они мечутся туда-сюда.

Анастасия Семенова.«Буквально каждый день вижу сына Леброна и его охранника в лифте». Интервью баскетболистки Анастасии Семеновой

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Анастасия Семенова (баскетбол)
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