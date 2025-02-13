«Нью-Йорк» в овертайме победил «Атланту», Таунс оформил дабл-дабл

«Нью-Йорк» на своем паркете победил «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 149:148 ОТ. Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл — 44 очка и 10 подборов.

В других матчах «Чикаго» потерпел поражение от «Детройта» (110:128), «Хьюстон» выиграл у «Финикса» (119:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 149:148 ОТ (38:29, 30:31, 36:41, 33:36, 12:11)

Н: Таунс (44 + 10 подборов), Брансон (36), Ачиува (26), Харт (18 + 10 подборов).

А: Янг (38 + 19 передач), Дэниэлс (23), Оконгву (21 + 14 подборов), Ньянг (21), Леверт (20 + 11 подборов), Рисаше (16).

«Чикаго» — «Детройт» — 110:128 (32:32, 27:34, 23:30, 28:32)

Ч: Досунму (23), Вучевич (21 + 13 подборов), Джонс (15), Гидди (14), Бузелис (14).

Д: Каннингем (2), Харрис (19), Томпсон (19), Дюрен (16 + 13 подборов), Бизли (14).

«Хьюстон» — «Финикс» — 119:111 (32:34, 19:23, 33:35, 35:19)