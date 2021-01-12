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«Майами Хит» изолировал Батлера и еще 7 игроков из-за коронавируса

13:59
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Прошлогодние финалисты НБА изолировали восьмерых игроков из-за коронавирусного протокола.

На изоляции находятся: Джимми Батлер, Бэм Адебайо и Горан Драгич. Помимо них изолированы — Кендрик Нанн, Юдонис Хаслем, Морис Харклесс, Кей Зи Окпала и Эвери Брэдли.

Воскресная игра «Майами» с «Бостоном» была перенесена. В составе «Хит» остались лишь 6 здоровых баскетболистов и трое травмированных игроков, которые не находятся на изоляции. Следующий матч команда должна сыграть в Филадельфии в 03:00 по московскому времени.

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