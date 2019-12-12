«Лейкерс» показали лучший старт за 34 года

«Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Лейкерс» — 87:96. На счету «озерников» 22 победы в 25 встречах. Они продемонстрировали лучший старт сезона с 1985 года. У лидера Восточной конференции «Милуоки» аналогичные показатели.

В прошедшей встрече в составе калифорнийцев трипл-дабл из 25 очков, 11 поборов и 10 результативных передач оформил Леброн Джеймс.

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