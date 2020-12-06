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Леброн отдаст свой номер Дэвису в следующем сезоне

07:36
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс принял решение отдать 23-й номер Энтони Дэвису. Однако произойдет это только в следующем сезоне, несмотря на желание игрока.

Леброн хотел еще в 2019 году уступить 23-й номер и взять 6, под которой играл в «Майами». Однако такой ход не одобрил технический спонсор — компания Nike.

Теперь же ему удалось договориться по передаче номера, но Дэвис решил не менять игровой номер сейчас.

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