Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о плей-офф НБА сезона-2019/20, проходящем в «пузыре» в Орландо.

— Наверное, это самое тяжелое, через что мне приходилось пройти за профессиональную карьеру, — приводит CBS Sports слова Джеймса. — Но я понимал, что нам предстоит и ради чего мы сюда приехали. Я бы соврал, если бы сказал, что здесь все очень просто, но я сейчас в Орландо только по одной причине, и эта причина — борьба за чемпионский титул.

Первый матч финальной серии плей-офф НБА «Лейкерс» — «Майами» состоится в четверг, 1 октября, начало — в 4.00 (мск).