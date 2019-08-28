Коби Брайант: «Мы с Шакилом слишком стары для бифа»

Легендарный игрок «Лейкерс» Коби Брайант высказался о словесной перепалке в бывшим партнером по команде Шакилом О'Нилом.

— Нет бифа с Шакилом, — написал Коби в своем Twitter. — Я знаю, что большинство СМИ хотят это увидеть, но этого не произойдет. Там нет ничего, кроме любви. Мы слишком стары для бифа любом случае.

There is no beef with @SHAQ I know most media want to see it but it ain't gonna happen. Ain't nothin but love there and we too old to beef anyway #3peat — Kobe Bryant (@kobebryant) August 28, 2019

В интервью Патрику Дэвиду на Youtube Брайант сказал о Шаке: «Он мог стать лучшим игроком всех времен. Он сам бы первый рассказал вам об этом. Я хотел бы, чтобы он ходит тренироваться в зал — тогда у меня было бы 12 чертовых чемпионских перстней! Мы с Шаком сидели вместе, и я говорил ему: «дружище, если бы не твоя ленивая задница...».

Затем в Instgram О'Нил прокомментировал это видео, размещенное на странице lakers24ever: «У тебя было бы 12 перстней, если бы ты чаще делал передачи, особенно в финале против «Детройта». Если бы я не работал упорно, мне бы не поставили статую».