Коби Брайант: «Мы с Шакилом слишком стары для бифа»

Легендарный игрок «Лейкерс» Коби Брайант высказался о словесной перепалке в бывшим партнером по команде Шакилом О'Нилом.

— Нет бифа с Шакилом, — написал Коби в своем Twitter. — Я знаю, что большинство СМИ хотят это увидеть, но этого не произойдет. Там нет ничего, кроме любви. Мы слишком стары для бифа любом случае.

There is no beef with @SHAQ I know most media want to see it but it ain't gonna happen. Ain't nothin but love there and we too old to beef anyway #3peat