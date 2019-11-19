«Хьюстон» разгромил «Портленд», «Милуоки» и «Даллас» одержали победы

«Хьюстон» (11-3) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Портленд» (5-9) — 132:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник «ракетчиков» Джеймс Харден, набравший 36 очков. Рассел Уэстбрук оформил трипл-дабл из 28 баллов, 13 подборов и 10 передач.

В еще одном матче «Милуоки» (10-3) победил «Чикаго» (4-10) — 115:101. Форвард «оленей» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.

В параллельной встрече «Даллас» (8-5) обыграл «Сан-Антонио» (5-9) — 117:110. Лука Дончич оформил трипл-дабл из 42 очков, 11 подборов и 12 результативных передач. На счету Демара Дерозана 36 баллов.

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