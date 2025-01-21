«Детройт» на выезде победил «Хьюстон»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Хьюстон» со счетом 107:96.

Самым результативным на паркете стал защитник «Пистонс» Кейд Каннингем, набравший 32 очка. У «Рокетс» защитник Фред Ванвлит набрал 20 очков.

«Детройт» с 22 победами в 43 матчах занимает девятое место в Восточной конференции, «Хьюстон» с 28 победами в 42 играх — на второй строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Детройт» — 96:107 (29:40, 28:17, 23:33, 16:17)

20 января. Хьюстон. «Toyota Center»