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Кливленд — Орландо: счет и результат предсезонного матча НБА 12 октября 2026

24 очка Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Орландо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Кливленд» дома победил «Орландо» в предсезонном матче НБА — 119:105.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Джеймс Харден, который набрал 24 очка. В активе форварда гостей Тристана да Силвы 17 очков.

НБА

Предсезонный матч

«Кливленд» — «Орландо» — 119:105 (32:28, 29:22, 29:25, 29:30)

«Кливленд»: Харден (24 очка), Мобли (14), Хезоня (13), Тайсон (13)

«Орландо»: да Силва (17), Ричардсон (12), Кэйн (11)

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НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Орландо Мэджик
Джеймс Харден
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