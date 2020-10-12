Джеймс повторил рекорд Джордана

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс повторил достижение легендарного игрока «Чикаго» Майкла Джордана. Ранее Леброн вместе со своей командой выиграл финал НБА. «Лейкерс» победили «Майами» в финальной серии со счетом 4-2.

LeBron James joins Michael Jordan as the only players in NBA History to win 4+ Finals MVPs and 4+ regular-season MVPs. pic.twitter.com/OKmx4kVFiE — NBA History (@NBAHistory) October 12, 2020

35-летний игрок стал вторым баскетболистом лиги после Джордана, который четыре раза становился MVP финала и столько же раз — MVP регулярного сезона.

35-летний Джеймс ранее дважды становился чемпионом с «Майами» и один раз — с «Кливлендом». Во всех случаях его признавали самым ценным игроком финала.

В шестом матче финала Леброн сделал трипл-дабл — 28 очков, 14 подборов и 10 передач.

Майкл Джордан шесть раз становился самым ценным игроком финальной серии и пять раз — регулярного сезона.