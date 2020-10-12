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Джеймс повторил рекорд Джордана

07:13
Леброн Джеймс. Фото НБА.
Леброн Джеймс. Фото НБА.
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс повторил достижение легендарного игрока «Чикаго» Майкла Джордана. Ранее Леброн вместе со своей командой выиграл финал НБА. «Лейкерс» победили «Майами» в финальной серии со счетом 4-2.

35-летний игрок стал вторым баскетболистом лиги после Джордана, который четыре раза становился MVP финала и столько же раз — MVP регулярного сезона.

35-летний Джеймс ранее дважды становился чемпионом с «Майами» и один раз — с «Кливлендом». Во всех случаях его признавали самым ценным игроком финала.

В шестом матче финала Леброн сделал трипл-дабл — 28 очков, 14 подборов и 10 передач.

Майкл Джордан шесть раз становился самым ценным игроком финальной серии и пять раз — регулярного сезона.

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