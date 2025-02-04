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Сегодня, 06:11

«Детройт» уступил «Атланте», Каннингем сделал дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА дома уступил «Атланте» со счетом 130:132.

Самым результативным на паркете стал защитник Трей Янг, набравший 34 очка. У «Пистонс» защитник Кейд Каннингем набрал 30 очков и сделал 14 передач.

«Детройт» с 25 победами в 50 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции, «Атланта» с 23 победами в 50 играх — на девятой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Атланта» — 130:132 (35:34, 29:39, 34:28, 32:31)
4 февраля. Детройт. «Little Caesars Arena».

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 114:124 (29:31, 25:46, 34:20, 26:27)
4 февраля. Шарлотт. «Spectrum Center».

НБА
БК Атланта Хокс
БК Детройт Пистонс
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