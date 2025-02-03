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Дончич — об обмене в «Лейкерс»: «Я надеялся провести всю свою карьеру в «Далласе»

Даниил Аршавский
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Защитник Лука Дончич на своей странице в соцсетях попрощался с «Далласом» после обмена в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Дорогой Даллас, семь лет назад я приехал сюда подростком с мечтой играть в баскетбол на самом высоком уровне. Я надеялся провести здесь всю свою карьеру и стремился подарить вам чемпионство. Как молодой парень из Словении, впервые прибывший в США, я чувствовал себя в Северном Техасе как дома благодаря вам. Начиная новый этап в моей баскетбольной карьере, я покидаю город, который всегда будет для меня домом вдали от дома», — написал Дончич.

Пресс-служба «Лейкерс» сообщила о переходе 25-летнего словенца 2 февраля.

В нынешнем сезоне защитник в среднем набирал 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,9 передачи за игру. За свою карьеру Дончич пять раз становился участником Матча всех звезд НБА.

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Лука Дончич
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