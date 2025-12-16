«Детройт» выиграл у «Бостона» в гостях

«Детройт» победил «Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 112:105.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Джелейн Браун — у него 34 очка.

«Детройт» выиграл четвертый матч подряд. Он лидирует в Восточной конференции (21-5). «Бостон» проиграл во втором матче подряд и идет на третьем месте (15-11).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Детройт» — 105:112 (33:25, 24:28, 24:32, 24:27)

Б: Браун (34 очка), Уайт (31), Притчард (12)

Д: Каннингэм (32 + 10 передач), Леверт (13), Харрис (13)