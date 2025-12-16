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16 декабря 2025, 07:07

«Торонто» нанес «Майами» пятое поражение подряд

Павел Лопатко

«Торонто» победил «Майами» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 106:96.

Это поражение стало для «Хит» пятым подряд. Команда занимает девятое место в таблице Восточной конференции (14-12). «Торонто» выиграл впервые после четырех поражений подряд и идет на третьем месте (16-11).

В следующем матче «Майами» 19 декабря сыграет на выезде с «Бруклином». «Торонто» в тот же день встретится в гостях с «Милуоки».

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Торонто» — 96:106 (22:23, 30:23, 25:28, 19:32)

М: Адебайо (20 очков + 10 подборов), Пауэлл (20), Митчелл (12)
Т: Ингрэм (28), Барнс (17 + 10 подборов), Квикли (15)

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