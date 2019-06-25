Адетокунбо расплакался во время речи после получения награды MVP сезона. Видео

Форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо стал самым ценным игроком прошедшего сезона. Он расплакался во время речи на церемонии награждения.

Грек нигерийского происхождения поблагодарил семью, партнеров по команде, тренеров и агентов. Также он упомянул своего отца, который скончался в 2017 году, а маму назвал "своей героиней". На протяжении большей части выступления Яннис не мог сдержать слез.

"Милуоки" выиграл регулярный чемпионат НБА, а в плей-офф дошел до финала Восточной конференции, где уступил будущему чемпиону "Торонто".

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