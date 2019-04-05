"Жальгирис" вернул "Басконию" в Москву

По итогам четырех матчей заключительного тура регулярного чемпионата в Евролиге определился состав всех пар плей-офф - соперником ЦСКА стала "Баскония", которую армейцы в четверг обыграли на своей площадке.

Помимо победы ЦСКА, "Панатинаикос" на своей площадке обыграл аутсайдеров из "Будучности" (87:67), забронировавший за собой четвертое место в таблице турецкий "Эфес" взял дома верх над "Миланом" (101:95), а "Жальгирис" в гостях неожиданно победил действующего чемпиона Евролиги "Реал" (93:86).

В результате "Пао" обошел проигравшую в Москве "Басконию" в борьбе за 6-е место, "Милан" лишился шансов на продолжение борьбы, а "Жальгирис" догнал команду из Витории по количеству побед. Но так как "Баскония" по ходу сезона дважды обыграла каунасцев, то именно она стала соперником ЦСКА. Сравняться с этими двумя командами еще могут "Маккаби", который в пятницу играет на выезде с "Фенербахче", и "Олимпиакос", принимающий другого представителя Турции "Дарушшафаку". Но по дополнительным показателям они в любом случае будут ниже и "Басконии", и "Жальгириса".

Поэтому ЦСКА сыграет с "Басконией" серию до трех побед за право выхода в "Финал четырех", и будет иметь преимущество домашней площадки. Скорее всего, первые матчи пройдут в Москве 16 и 18 апреля. На 23 и 25 будут запланированы третий и, если понадобится, четвертый матчи в Витории. А если дело дойдет до пятой встречи, ее проведут в российской столице 30 апреля. (Антон Бабошин)

Евролига

Мужчины

1/4 финала

"Фенербахче" - "Жальгирис"

ЦСКА - "Баскония"

"Реал" - "Панатинаикос"

"Эфес" - "Барселона"