Матч Евролиги «Олимпиакосом» — ЦСКА перенесен из-за коронавируса в греческом клубе
Матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Олимпиакосом» и московским ЦСКА перенесен из-за коронавируса.
Как сообщается на официальном сайте лиги, греческий клуб попросил отложить игру из-за того, что несколько членов команды сдали положительные тесты на ковид.
В итоге в списке допущенных к матчу игроков не оказались семь баскетболистов и один сотрудник клуба.
Игра между «Олимпиакосом» и ЦСКА была запланирована на 29 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.euroleague.net/news/i/c54nvpvv8s9uru3q/olympiacos-piraeus-vs-cska-moscow-regular-season-round-18-game-suspended
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