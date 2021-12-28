Матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Олимпиакосом» и московским ЦСКА перенесен из-за коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте лиги, греческий клуб попросил отложить игру из-за того, что несколько членов команды сдали положительные тесты на ковид.

В итоге в списке допущенных к матчу игроков не оказались семь баскетболистов и один сотрудник клуба.

Игра между «Олимпиакосом» и ЦСКА была запланирована на 29 декабря.