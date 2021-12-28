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Матч Евролиги «Олимпиакосом» — ЦСКА перенесен из-за коронавируса в греческом клубе

18:19
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Матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Олимпиакосом» и московским ЦСКА перенесен из-за коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте лиги, греческий клуб попросил отложить игру из-за того, что несколько членов команды сдали положительные тесты на ковид.

В итоге в списке допущенных к матчу игроков не оказались семь баскетболистов и один сотрудник клуба.

Игра между «Олимпиакосом» и ЦСКА была запланирована на 29 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.euroleague.net/news/i/c54nvpvv8s9uru3q/olympiacos-piraeus-vs-cska-moscow-regular-season-round-18-game-suspended

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Анна Горшкова все материалы автора
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