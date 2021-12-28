Матч Евролиги между «Олимпиакосом» и ЦСКА будет перенесен из-за коронавируса в греческом клубе
Матч регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Олимпиакосом» и российским ЦСКА будет перенесен из-за коронавируса, сообщает журналист Кристос Харпидис.
«Олимпиакос» подтвердил три новых случая коронавируса. Общее число случаев COVID-19 в греческом клубе увеличилось до восьми — семь игроков и один сотрудник.
Игра «Олимпиакос» — ЦСКА была назначена на 29 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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