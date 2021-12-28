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Матч Евролиги между «Олимпиакосом» и ЦСКА будет перенесен из-за коронавируса в греческом клубе

17:08
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Матч регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Олимпиакосом» и российским ЦСКА будет перенесен из-за коронавируса, сообщает журналист Кристос Харпидис.

«Олимпиакос» подтвердил три новых случая коронавируса. Общее число случаев COVID-19 в греческом клубе увеличилось до восьми — семь игроков и один сотрудник.

Игра «Олимпиакос» — ЦСКА была назначена на 29 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное