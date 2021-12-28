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Два игрока «Панатинаикоса» сдали положительные тесты на ковид

19:18
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«Панатинаикос» подтвердил еще два положительных теста на COVID-19 в команде, сообщает Eurohoops.

Общее число случаев коронавируса в греческом клубе увеличилось до шести. Тренировка «Пао» во вторник была отложена в соответствии с протоколом, в среду команда пройдет дополнительные ПЦР-тесты.

30 декабря у «Панатинаикоса» запланирован домашний матч с «Жальгирисом» в рамках Евролиги.

Дополнительная информация:

https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1289106/panathinaikos-confirms-two-new-covid-19-cases/

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное