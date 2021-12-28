Два игрока «Панатинаикоса» сдали положительные тесты на ковид
«Панатинаикос» подтвердил еще два положительных теста на COVID-19 в команде, сообщает Eurohoops.
Общее число случаев коронавируса в греческом клубе увеличилось до шести. Тренировка «Пао» во вторник была отложена в соответствии с протоколом, в среду команда пройдет дополнительные ПЦР-тесты.
30 декабря у «Панатинаикоса» запланирован домашний матч с «Жальгирисом» в рамках Евролиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1289106/panathinaikos-confirms-two-new-covid-19-cases/
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