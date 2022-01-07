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Евролига объявила о переносе матча «Милан» — «Зенит» из-за коронавируса

09:25
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Евролига на своем официальном сайте объявила о переносе матча 19-го раунда регулярного чемпионата «Милан» — «Зенит».

Встреча должна была пройти 7 января, но российский клуб сделал запрос на перенос в связи со вспышкой коронавируса в команде.

Таким образом, из-за коронавируса перенесены все игры 19-го раунда Евролиги.

Ранее сообщалось, что четыре игрока «Зенита» и один сотрудник команды сдали положительные тесты на коронавирус.

Дополнительная информация:

https://www.euroleague.net/news/i/c5spreuhv4dnp8ic/round-19-game-milan-vs-zenit-suspended

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное