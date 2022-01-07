Евролига объявила о переносе матча «Милан» — «Зенит» из-за коронавируса
Евролига на своем официальном сайте объявила о переносе матча 19-го раунда регулярного чемпионата «Милан» — «Зенит».
Встреча должна была пройти 7 января, но российский клуб сделал запрос на перенос в связи со вспышкой коронавируса в команде.
Таким образом, из-за коронавируса перенесены все игры 19-го раунда Евролиги.
Ранее сообщалось, что четыре игрока «Зенита» и один сотрудник команды сдали положительные тесты на коронавирус.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.euroleague.net/news/i/c5spreuhv4dnp8ic/round-19-game-milan-vs-zenit-suspended
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