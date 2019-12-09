ФХМР прорабатывает вопрос о проведении клубного Кубка мира в России

Федерация хоккея с мячом России в настоящее время активно прорабатывает вопрос по проведению Кубка мира в 2020 году, сообщает официальный сайт ФХМР. Заявку на проведение главного клубного турнира по бенди можно подать в течение 10 дней.

С 2009 по 2019 год Кубок мира проходил в шведском Сандвикене, а до того более 30 лет — в Юсдале.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ. Также ВАДА рекомендовало перенести уже назначенные турниры из России в другие страны.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн