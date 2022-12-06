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Сегодня, 19:46

Трасса «Хунгароринг» будет реконструирована

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Хунгароринга» Жолт Дьюлаи объявил о реконструкции трека.

«Нельзя игнорировать то, что инфраструктура новых трасс находится на куда более высоком уровне, чем у нас. Благодаря стратегической программе развития мы сможем конкурировать с ними в обозримом будущем, что позволит сохранить гонки «Ф-1», — приводит слова Дьюлаи RaceFans.

Отмечается, что План включает в себя обновление инфраструктуры, строительство новых зданий, управляющего центра и «зоны для посетителей». Конфигурация автодрома останется прежней. Также организаторы сообщили, что уже продали все 100 000 билетов на гонку сезона-2023.

«Хунгароринг» принимает «Гран-при Венгрии» с 1986 года. Чаще всего на этой трассе побеждал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон — восемь побед. Контракт на проведение «Гран-при» действует до 2027 года.

Источник: https://www.racefans.net/2022/12/06/hungaroring-announces-redevelopment-plan-to-compete-with-f1s-new-tracks/
Формула-1
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