Себастьян Феттель: «Росберг в каждой бочке затычка»
7 июля 2020, 23:22
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отреагировал на слова соотечественника Нико Росберга. Бывший гонщик «Мерседеса» раскритиковал четырехкратного чемпиона мира за столкновение с Карлосом Сайнсом на «Гран-при Австрии».
— Росберг в каждой бочке затычка, ему все равно про кого говорить! — сказал Феттель с улыбкой в эфире Servus TV. — Извините, что я так выразился.
«Четыре титула Феттеля больше не считаются». Жесткое мнение Нико Росберга
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