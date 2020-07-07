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Себастьян Феттель: «Росберг в каждой бочке затычка»

7 июля 2020, 23:22
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отреагировал на слова соотечественника Нико Росберга. Бывший гонщик «Мерседеса» раскритиковал четырехкратного чемпиона мира за столкновение с Карлосом Сайнсом на «Гран-при Австрии».

— Росберг в каждой бочке затычка, ему все равно про кого говорить! — сказал Феттель с улыбкой в эфире Servus TV. — Извините, что я так выразился.

«Четыре титула Феттеля больше не считаются». Жесткое мнение Нико Росберга

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