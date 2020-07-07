«Четыре титула Феттеля больше не считаются». Жесткое мнение Нико Росберга

Бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг поделился мнением о соотечественнике Себастьяне Феттеле. Гонщик «Феррари» на «Гран-при Австрии» столкнулся с Карлосом Сайнсом и финишировал предпоследним.

— Себастьян снова и снова продолжает ошибаться в оценке ситуации на трассе, — приводит слова Росберга Autosport со ссылкой на RTL. — Он зря полез на внутреннюю траекторию в том повороте. Еще меня удивляют его объяснения. Не понимаю, как можно говорить о том, что машина позволяла рассчитывать только на шестое-седьмое место, когда его напарник по команде финишировал вторым

Его четыре титула — больше не аргумент, эти титулы теперь не считаются. Он должен начать все с нуля и снова заявить о себе.