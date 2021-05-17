Руководитель «Хаас» рассказал о совете, который дал Мазепину и Шумахеру перед «Гран-при Монако»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о том, какой совет дал пилотам команды Никите Мазепину и Мику Шумахеру перед началом «Гран-при Монако».

«Избегайте стен и барьеров», вот что мы им сообщили. Если ты влетел в барьеры в Монако, сессия для тебя потеряна. Ты не можешь вернуть машину, и обычно она довольно серьезно повреждена.

Это большой вызов. Трасса очень узкая, городская, так что много людей за тобой наблюдают. Поэтому авария – последнее, что тебе нужно в гонке. Давление на пилотов должно быть небольшим – мы понимаем, какая у нас скорость. Гонка для них – возможность набраться опыта. Когда они вернутся туда с более быстрым болидом, то уже будут знать, как действовать в Монако», - приводит слова Штайнера Motorsport Week.

Пятый этап «Гран-при» «Формулы-1» пройдет с 20 по 23 мая в Монако.