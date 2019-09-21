Ромен Грожан: «Моим планом «В» был DTM»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал, что мог продолжить карьеру в DTM. Его будущее в «Формуле-1» было под вопросом, пока «Хаас» не продлил с ним контракт на следующий сезон.

— Я думал над DTM, — цитирует GPToday Грожана. — Думал над тем, хочу ли я оставаться в «Формуле-1», когда шансов выиграть чемпионат очень мало. Или лучше отправиться в серию, где у меня будут шансы на чемпионство? Мне всегда нравился DTM. Это отличный чемпионат. К тому же его можно объединить с «Формулой-Е». Моим планом «А» было остаться в «Формуле-1», а планом «В» — уйти в DTM или в «Формулу-Е», или в обе серии. Я говорил сам с собой, со своей семьей и понял, что хочу добиться чего-то еще в «Формуле-1».