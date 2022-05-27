Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:13

Райкконен выступит на этапе NASCAR

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Чемпион «Формулы-1» Кими Райкконен собирается выступить на этапе NASCAR Cup Series на трассе «Уоткинс Глен». Об этом сообщает motorsport.

По информации источника, Райкконен проведет этап в составе команды «Trackhouse Racing».

«Мы просто обсуждали это — когда пройдет гонка, как вообще это работает, где будет гонка. И в общем и целом мне это подходит.

Это всего одна гонка — то есть это подходит мне и моей семье. В прошлом я провел несколько гонок в США — и все они мне понравились. Надеюсь, мы повеселимся», — сказал Райкконен.

Этап NASCAR Cup Series пройдет 21 августа.

Райкконен завершил карьеру в «Формуле-1» в 2021 году.

Источник: https://www.motorsport.com/nascar-cup/news/nascar-kimi-raikkonen-watkins-glen-trackhouse/10310894/
Формула-1
Кими Райкконен
0
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Матч жизни для Ваноли, Бакаева и Федуна. Кого уберут, если «Спартак» проиграет в финале Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фернандо Алонсо заявил, что в «Альпин» попросили его и Окона меньше бороться между собой
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости