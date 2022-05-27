Райкконен выступит на этапе NASCAR

Чемпион «Формулы-1» Кими Райкконен собирается выступить на этапе NASCAR Cup Series на трассе «Уоткинс Глен». Об этом сообщает motorsport.

По информации источника, Райкконен проведет этап в составе команды «Trackhouse Racing».

«Мы просто обсуждали это — когда пройдет гонка, как вообще это работает, где будет гонка. И в общем и целом мне это подходит.

Это всего одна гонка — то есть это подходит мне и моей семье. В прошлом я провел несколько гонок в США — и все они мне понравились. Надеюсь, мы повеселимся», — сказал Райкконен.

Этап NASCAR Cup Series пройдет 21 августа.

Райкконен завершил карьеру в «Формуле-1» в 2021 году.