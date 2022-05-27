Леклер уверен, что «Ферарри» будет бороться за победу на «Гран-при Монако»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Монако».

«Не знаю, являемся ли мы фаворитами в борьбе за победу на Гран-при Монако. Но я думаю, что в гонке нас ждут сюрпризы, ведь в прошлом году, как вы сами видели, у нас была не самая конкурентоспособная машина. Однако мы приехали в Монако и оказалось, что на этой трассе наша машина оказалась одной из самых быстрых.

Возможно, и сейчас есть команды, которые мы не считаем очень конкурентоспособными, и которые смогут нас удивить. Но я вполне уверен, что мы будем бороться за победу», — приводит слова Леклера Motorsport.

«Гран-при Монако» состоится с 27 по 29 мая.