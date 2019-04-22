Пьер Гасли: "Я слишком агрессивно обращаюсь с машиной"

Пилот команды "Ред Булл" Пьер Гасли сказал, что у него есть трудности в обращении с болидом.

- Потеря времени происходит не на входе в повороты, а на выходе, – цитирует Гасли Autosport. – В двух словах, машина слишком сильно скользит, когда я нажимаю на педаль газа.

Мы понимаем, что нужно улучшить поведение задней оси на выходе. Но в то же время и я слишком агрессивно обращаюсь с машиной, требую слишком многого от задних шин. Думаю, в каких-то аспектах еще можно адаптировать машину к моему стилю вождения, но и сам я постараюсь подстроиться.

Француз занимает шестое место в чемпионате, имея в активе 13 очков.

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