Пьер Гасли: "Я слишком агрессивно обращаюсь с машиной"

Пилот команды "Ред Булл" Пьер Гасли сказал, что у него есть трудности в обращении с болидом.
- Потеря времени происходит не на входе в повороты, а на выходе, – цитирует Гасли Autosport. – В двух словах, машина слишком сильно скользит, когда я нажимаю на педаль газа.
Мы понимаем, что нужно улучшить поведение задней оси на выходе. Но в то же время и я слишком агрессивно обращаюсь с машиной, требую слишком многого от задних шин. Думаю, в каких-то аспектах еще можно адаптировать машину к моему стилю вождения, но и сам я постараюсь подстроиться.
Француз занимает шестое место в чемпионате, имея в активе 13 очков.
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Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/56116-gasli-ya-slishkom-agressivno-obrashchayus-s-mashinoy
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