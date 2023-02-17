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Сегодня, 11:43

Хэмилтон: «В целом, мне комфортно в новой машине»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился первыми впечатлениями от новой машины.

«Здорово выехать на трассу за рулем W14. Первый выезд — всегда особенный момент для всех на базе, ведь наши сотрудники ради этого работали изо всех сил. Я очень благодарен всем за их усилия.

День прошел гладко. Мы отработали программу и сделали несколько полезных выводов. В целом, мне комфортно в машине, и я с нетерпением жду поездку в Бахрейн", — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта. С 23 по 25 февраля там же состоятся предсезонные тесты.

Льюис Хэмилтон
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