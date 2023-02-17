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Сегодня, 09:08

Зидан стал амбассадором команды «Формулы-1» «Альпин»

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции по футболу Зинедин Зидан стал амбассадором команды «Формулы-1» «Альпин», сообщает L'Equipe.

Легенда французского футбола стал амбассадором команды «Формулы-1». Зидан выступил на презентации «Альпин» в Лондоне, где представили машину на сезон-2023.

За «Альпин» в 2023 году будут выступать два французских пилота -Эстебан Окон и Пьер Гасли.

Ранее Гасли признавался, что выбрал 10-й номер для выступлений в «Ф-1» из-за Зидана, который был его кумиром детства.

Зидан возглавлял испанский «Реал» с 2016-го по 2018-й и с 2019 по 2021 год в качестве главного тренера. За этот срок француз выиграл два чемпионских титула ла лиги и три Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан
Альпин
Пьер Гасли
Эстебан Окон
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