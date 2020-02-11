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Хэмилтон попросит у «Мерседеса» зарплату в 180 миллионов фунтов за 3 года

15:50
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Шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон попросит у «Мерседеса» зарплату в размере 180 миллионов фунтов за 3 года, сообщает The Sun.

По информации источника, во вторник у Хэмилтона запланирована встреча с руководителем «серебряных стрел» Тото Вольффом, на которых пилот выдвинет финансовые условия, о которых говорится выше.

Текущий контракт 35-летнего англичанина с «Мерседесом» действует до конца сезона-2020, который стартует 15 марта в Австралии и заканчивается 29 ноября в ОАЭ.

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