Гюнтер Штайнер: «Хюлькенберг в «Хаасе»? Вопрос в том, захочет ли он выступать за нас»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о шансах Нико Хюлькенберга перейти в американскую команду.

— Я несколько раз общался с Нико, мы хорошо ладим, — цитирует GP Blog Штайнера. — Тем не менее, сейчас наша команда выступает не очень удачно, так что на ситуацию можно взглянуть и с другой стороны: захочет ли Хюлькенберг выступать за нас? Нико — хороший гонщик, а пилоты, достигая определенного уровня, перестают хотеть выступать за команду, которая не может бороться даже за место в середине пелотона.

Хюлькенберг покинул «Формулу-1» после сезона-2019 в связи с окончанием контракта с «Рено». В сезоне-2020 он заменял боевого пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, заразившегося коронавирусом, на двух гонках в Великобритании.