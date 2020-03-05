ФИА выступила с заявлением по поводу соглашения с «Феррари»

Международная автомобильная федерация (ФИА) выступила с официальным заявлением по поводу соглашения с «Феррари» в отношении конструкции мотора болидов команды, которые принимали участие в гонках в сезоне-2019.

Ранее 7 команд «Формулы-1», которые не используют двигатели «Феррари», обратились к ФИА с открытым письмом, заявляя о сговоре между организацией и итальянской командой и требуя обнародовать результаты расследования в отношении «красных».

— ФИА провела подробный технический анализ силовой установки «Феррари», как и положено делать в отношении каждой команды, которая выступает в «Формуле-1», — говорится в заявлении Международной автомобильной федерации. — Обширные и тщательные исследования в ходе сезона-2019 дали основания полагать, что мотор этой команды может рассматриваться, как не соответствующий регламенту. В «Феррари» жестко противостояли подозрениям и подчеркивали, что силовая установка соответствует правилам. ФИА это не полностью удовлетворило, но наша организация приняла решение, что дальнейшие действия необязательно должны привести к последствиям из-за сложности дела и невозможности предоставить неопровержимые доказательства нарушения регламента со стороны «Феррари».

Чтобы избежать негативных последствий от длительных судебных разбирательств, особенно в свете неопределенности исхода таких процессов, ФИА, в соответствии со статьей 4 дисциплинарного кодекса решила заключить соглашение с «Феррари» о прекращении разбирательств.

Такой вид соглашения является законным инструментом, который считается важным компонентом любой судебной системе, применяется многими государственными органами и другими спортивными федерациями в ходе разрешения споров. Конфиденциальность этого соглашения предусмотрена статьей 4 дисциплинарного кодекса. ФИA, на правах регулирующего органа «Формулы-1», примет все возможные меры для защиты спорта и его репутации.