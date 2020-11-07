Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от перехода в «Астон Мартин» в 2021 году.

— Понятно, что в плане возможностей болидов сезон-2021 будет похож на нынешний, — приводит Motorsportweek слова Феттеля. — Тем не менее, меня ждет интересное и серьезное испытание. Нужно будет со всем разобраться и в январе-феврале с головой бросаться в новый проект. Мне нужна уверенность в том, что я понимаю все необходимые вещи до того, как сяду за руль болида. Нужно будет узнать новую команду, войти в рабочий ритм, привыкнуть и постараться внести вклад в работу команды.