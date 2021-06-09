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Ферстаппен заявил, что был бы быстрее Хэмилтона на 0,2 секунды за рулем «Мерседес»

07:15
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что был бы быстрее гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, если бы выступал за немецкую команду.

«Хэмилтон сказал, что у нас самая быстрая машина? Я бы сказал то же самое, будь я на его месте. Я считаю, что был бы быстрее Льюиса на 0,2 секунды, если бы выступал за «Мерседес». Мне все равно, что он говорит. Все хотят показать свой максимум. Я не хочу сказать, что он допускает ошибки в нынешнем сезоне из-за давления. Все хотят показывать 100 процентов, в том числе и я. Льюису в этом году приходится сражаться не только со своим партнером по команде, но и с другой командой. Это нововведение идет на пользу нашему спорту», — приводит Motorsport слова Ферстаппена.

Ферстаппен лидирует в личном зачете «Формулы-1» после шести гонок сезона-2021. Хэмилтон занимает второе место, отставая от голландца на 4 очка.

В последней гонке в Азербайджане Хэмилтон допустил ошибку во время рестарта после аварии Ферстаппена и упустил победу. После этого британец извинился за свою неудачу.

Дополнительная информация:

https://nl.motorsport.com/f1/news/max-verstappen-red-bull-gp-azerbeidzjan-baku-klapband/6542317/

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