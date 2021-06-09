Ферстаппен заявил, что был бы быстрее Хэмилтона на 0,2 секунды за рулем «Мерседес»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что был бы быстрее гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, если бы выступал за немецкую команду.
«Хэмилтон сказал, что у нас самая быстрая машина? Я бы сказал то же самое, будь я на его месте. Я считаю, что был бы быстрее Льюиса на 0,2 секунды, если бы выступал за «Мерседес». Мне все равно, что он говорит. Все хотят показать свой максимум. Я не хочу сказать, что он допускает ошибки в нынешнем сезоне из-за давления. Все хотят показывать 100 процентов, в том числе и я. Льюису в этом году приходится сражаться не только со своим партнером по команде, но и с другой командой. Это нововведение идет на пользу нашему спорту», — приводит Motorsport слова Ферстаппена.
Ферстаппен лидирует в личном зачете «Формулы-1» после шести гонок сезона-2021. Хэмилтон занимает второе место, отставая от голландца на 4 очка.
В последней гонке в Азербайджане Хэмилтон допустил ошибку во время рестарта после аварии Ферстаппена и упустил победу. После этого британец извинился за свою неудачу.
Дополнительная информация:
https://nl.motorsport.com/f1/news/max-verstappen-red-bull-gp-azerbeidzjan-baku-klapband/6542317/
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