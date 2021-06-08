Первый болид Михаэля Шумахера в «Формуле-1» выставлен на продажу

Первый болид легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера в «Формуле-1» — «Джордан 191» — выставлен на продажу. Стартовая стоимость автомобиля оценивается в 1,25 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Motorsportmagazine.

Шумахер дебютировал за команду «Джордан» на «Гран-при Бельгии» в 1991 году из-за того, что основной пилот Бертран Гашо попал в тюрьму после конфликта с таксистом в Лондоне.

Шумахеру является семикратным чемпионом «Формулы-1». Всего на его счету 306 гонок, из которых он победил в 91.

В декабре 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле.

В июне 2014 года Шумахер был выведен из комы и переведен из реанимации на реабилитацию, которую он проходит у себя дома в Швейцарии.