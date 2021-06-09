В «Уильямс» сменился руководитель команды

В «Уильямс» объявили об уходе Саймона Робертса с поста руководителя команды в результате внутренней реструктуризации. В этой роли его заменит исполнительный директор Йост Капито, сообщает сайт команды.

По планам команды реструктуризация сделает команду сильнее и приблизит к достижению долгосрочной цели — возвращению «Уильямса» в число лидеров «Формулы-1». Технический директор Франсуа-Ксавье Демезон теперь будет совмещать работу на трассе и руководство инженерным подразделением.