В «Уильямс» сменился руководитель команды
16:39
В «Уильямс» объявили об уходе Саймона Робертса с поста руководителя команды в результате внутренней реструктуризации. В этой роли его заменит исполнительный директор Йост Капито, сообщает сайт команды.
По планам команды реструктуризация сделает команду сильнее и приблизит к достижению долгосрочной цели — возвращению «Уильямса» в число лидеров «Формулы-1». Технический директор Франсуа-Ксавье Демезон теперь будет совмещать работу на трассе и руководство инженерным подразделением.
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