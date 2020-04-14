Джордж Расселл: «В конце первого дня за рулем машины «Формулы-1» мои глаза налились кровью»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что до сих пор помнит свой первый опыт езды за рулем болида «Формулы-1». Британец дебютировал в «Формуле-1» в прошлом сезоне.

— Мой первый тест за рулем болида «Формулы-1» был в 2017 году, — цитирует ВВС Расселла. — Это было невероятно быстро, сногсшибательно. Мне казалось, что мои мысли не успевают за этой скоростью. Такое было первое ощущение. Ты несешься в поворот на безумной скорости и тормозишь за сто метров до него. Это безумие. Мои глаза не выдерживали. В конце первого дня глаза были налиты кровью. И так было еще в следующие два дня. Это был невероятный опыт. Потребовалось время, чтобы организм привык к этой нагрузке.