Косаченко: «Хэмилтону стоит больше уделять внимание гонкам, а то он постоянно чем-то недоволен»

Российский спортивный комментатор Оксана Косаченко в разговоре с «СЭ» поделилась своими впечатлениями от гонки «Гран-при Майами».

«Меньше всего в этой гонке я думала про Хэмилтона, до последнего была надежда, что Мик все-таки наберет очки, хотелось бы этого. Вообще, скажу честно, интересная получилась гонка. В том плане, что затянулась немного, и я уже думала, что засну в какой-то момент, но после safety car проснулись все: и гонщики, и зрители. Есть такое ощущение, что все эти выступления Хэмилтона, противоречия с украшениями, командой и обидки сказываются на заездах. На мой взгляд, куда более собранный молодой Расселл. В легкую объезжает Хэмилтона, борьба была интересная, они трижды менялись туда-сюда», — сказала Косаченко «СЭ».

Такеж Косаченко считает, что Хэмилтону стоит больше уделять внимание гонкам, так как тот постоянно чем-то недоволен.

«Чем дальше по ходу гонки, тем лучше себя ведет машину у «Ред Булла». Чем хуже покрышка, тем лучше опытный пилот едет, это совершенно удивительно, как у Макса это получилось. И то, что он удержал на старте Шарля, я думаю, это тоже все-таки особенности автомобиля», — добавила Косаченко.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Майами».

Нидерланский гонщик показал лучший результат. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его парнтер по команде Карлос Сайнс.