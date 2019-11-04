Боттас рад, что не дал Хэмилтону выиграть «Гран-при США»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас — о победе на «Гран-при США». Его партнер по команде Льюис Хэмилтон стал вторым и обеспечил себе чемпионский титул.

— Я свою часть сделал, и это радует, — цитирует Боттаса Motorsport.com. — Но Льюис был на этом этапе силен, как и всегда. Ощущения смешанные, ведь этот этап сам по себе я провел сильно. Но положение лучшего из остальных меня не радует. Однако, надо всегда искать положительные стороны. Это пока мой лучший сезон в «Формуле-1». Я невероятно прибавил в гоночном темпе. И выиграть гонку вот так... Я уверен, что Льюис очень хотел взять титул с победой в этой гонке. Я смог ему помешать и рад этому.

Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира. Больше титулов только у Михаэля Шумахера, становившегося чемпионом семь раз.