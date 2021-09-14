Квят проведет тесты шин за «Альпин»

Российский резервный пилот «Альпин» Даниил Квят проведет тесты 18-дюймовых шин.

Он будет тестировать промежуточные и дождевые шины, которые будут использоваться с сезона-2022 «Формулы-1».

Тесты пройдут во Франции 15 и 16 сентября.

После сезона-2020 Квят покинул место боевого пилота «Формулы-1», его место в «Альфа Таури» занял японец Юки Цунода. Россиянин подписал контракт резервного пилота «Альпин» на сезон-2021.