Гран-при Австралии MotoGP отменили из-за плохой видимости

Гран-при Австралии чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP, который должен был пройти в воскресенье, 25 октября, отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Сильный дождь и низкая видимость на автодроме «Филлип-Айленд» не позволяли обеспечить работу медицинского вертолета, необходимого для экстренной эвакуации пострадавших. Старт основной гонки первоначально был назначен на 14.00 по местному времени, затем его перенесли, однако позднее организаторы отказались от проведения заезда. По той же причине отменили воскресные гонки Moto2 и Moto3.

Этот этап должен был стать последним Гран-при Австралии на трассе «Филлип-Айленд». С 2027 года соревнования планируют проводить на городской трассе в Аделаиде. Вместо гонки участники MotoGP проехали круг почета за автомобилем безопасности, попрощавшись с болельщиками.

В субботу, 24 октября, на австралийском этапе успели провести спринт MotoGP. Победу одержал пилот «Дукати» Марк Маркес, который после схода Хорхе Мартина вышел на первое место в общем зачете чемпионата мира.