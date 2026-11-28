Педроса покинет пост тест-пилота KTM после восьми сезонов

Трехкратный вице-чемпион MotoGP Дани Педроса покинет должность тест-пилота команды KTM после окончания сезона-2026, сообщает официальный сайт серии. Испанец сотрудничал с австрийским производителем восемь сезонов.

Педроса присоединился к KTM после завершения карьеры в 2018 году и участвовал в разработке мотоцикла RC16. В 2020-м команда одержала на нем первую победу в MotoGP.

За время работы в KTM испанец четыре раза выступал на этапах чемпионата мира по специальным приглашениям. В 2023 году он занял четвертое место на Гран-при Сан-Марино, а в 2024-м поднялся на подиум в спринте Гран-при Испании в Хересе. В октябре 2026-го Педроса также принял участие в показательных заездах MotoGP в рамках Гран-при США Формулы-1.

За карьеру в высшем классе мотогонок Педроса одержал 31 победу. В программе испытаний KTM продолжит работу Поль Эспаргаро.