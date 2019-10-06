Марк Маркес: «Это был мой лучший год в MotoGP»

Испанский мотогонщик Марк Маркес считает, что нынешний сезон стал для него лучшим в карьере. 26-летний испанец завоевал чемпионский титул в MotoGP в шестой раз. Это его четвертый титул подряд. Он выиграл девять гонок из 15, опередив за четыре этапа до конца сезона ближайшего преследователя на 110 очков.

— Это мой лучший сезон в MotoGP, — цитирует AFP Маркеса. — Трудно будет добиться лучшего в следующем году. Если посмотреть на мой перевес по очкам, то можно сказать, что год был легким. Но поверьте мне, что такое давление и ожидание побед от окружающих делают каждую гонку непростой.