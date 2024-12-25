Гонка Чемпионов: лучшие пилоты страны на одной трассе

Гоночный сезон в России уже традиционно открывается уникальным соревнованием, которое проходит на полигоне АО «АВТОВАЗ» в Самарской области. На одной ледовой трассе за рулем одинаковых автомобилей за переходящий трофей «Серебряная ладья» сражаются лучшие гонщики страны, представляющие различные дисциплины автомобильного спорта. Название этому соревнованию — «Гонка чемпионов». И в январе 2025 года она пройдет уже в 27 раз!

Четыре фактора «Гонки чемпионов»

Есть несколько важных особенностей, которые выделяют «Гонку чемпионов» среди всех автоспортивных соревнований, организуемых в нашей стране.

Первое — уникальная трасса. Синхронный трек полигона АО «АВТОВАЗ» не имеет аналогов в России. На протяжении полутора месяцев на нем намораживается приличный слой чистейшего льда, по которому и едут пилоты. Кроме того, сам трек по-настоящему трехмерный, есть зрелищный трамплин. Здесь важно знать конфигурацию трека, ведь есть и те места, которые приходится преодолевать вслепую.

Фото пресс-служба Гонки Чемпионов

Второе — формат соревнований. «Гонка чемпионов» поделена на несколько десятков коротких заездов, в каждом из которых пилоты стартуют по параллельным дорожкам. Они пересекаются благодаря расположенному в середине трека мосту. Один гонщик проезжает по нему, другой — под, таким образом осуществляется смена дорожек. Борьбы «борт в борт» в итоге нет, по сути, пилоты сражаются с секундомером. Но при этом пилоты видят друг друга на трассе, что создает немалое психологическое давление на участников. Вроде и едешь один, по своей дорожке, а соперник тем не менее, вот он, догоняет по соседней.

Третье — пилоты. «Гонка чемпионов» — единственная в стране, которая собирает в списке участников пилотов из разных дисциплин отечественного автоспорта. Кольцевые гонки и классическое ралли, картинг и ралли-рейды, Формула-1 и дрифт. В последние годы не раз в Тольятти приезжали Виталий Петров, Аркадий Цареградцев, Сергей Карякин, Тимур Тимерзянов и братья Грязины. И все они пытались составить конкуренцию местным асам — Кириллу Ладыгину, Дмитрию Брагину, Владимиру Шешенину, Егору Санину и другим. Ну где еще на одном треке за рулем одинаковых автомобилей можно увидеть соревнования таких профессионалов? Которые еще и приглашаются сюда не просто так — в «Гонку чемпионов» невозможно заявиться. Чтобы получить приглашение, нужно проявить себя по ходу гоночного сезона, став чемпионом в России или добиться успехов за ее пределами.

Ну и, наконец, четвертый фактор — автомобили. Если в своих дисциплинах автоспорта пилоты стартуют на собственных автомобилях, то в «Гонке чемпионов» участникам предоставляются одинаковые гоночные автомобили LADA. Мощности их двигателей в 170 л.с. вполне достаточно для того, чтобы машины уверенно летели по ледовому треку. А чтобы фактор автомобиля не играл решающего значения, перед заездами еще и жребий проводится — кто на какой машине поедет. Немаловажный момент — использование «злючей» гоночной резины с шипом высотой 4,5 мм. В итоге в ипподромный поворот машины на таком конфиге залетают на скорости 130 км/ч. По голому льду!

Фото пресс-служба Гонки Чемпионов

Что нас ждет в 2025 году

Абсолютным рекордсменом «Гонки чемпионов» является 16-кратный чемпион России, бронзовый призер «24 часов Ле-Мана», пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин. Он выигрывал синхронные соревнования в Тольятти аж 8 раз! Но два последних года перехватывает лидерство в гонке его одноклубник, друг и соперник Владимир Шешенин. Новую серию этого противостояния мы ждем и в 2025 году.

Впрочем, есть полная уверенность, что в январе 2025-го нас ждет еще немало интересных дуэлей. Полный список участников гонки организаторы обещали опубликовать сразу после новогодних праздников, но есть полная уверенность, что в нем будет немало знакомых имен.

Отмечаем в своих календарях 25 января. Именно в этот день «Гонка чемпионов» пройдет в 2025 году. Попасть на соревнования сможет любой желающий — продажа билетов уже стартовала на официальном сайте «Гонки чемпионов». Но и те, кто не сможет быть в этот день в Самарской области, увидят все самые интересные дуэли главного автоспортивного события года. В прямом эфире финальные заезды покажет телеканал «МАТЧ ТВ», а всю гонку целиком можно будет посмотреть в официальных соцсетях гоночной команды LADA Sport ROSNEFT.

Фото пресс-служба Гонки Чемпионов

Генеральным спонсором команды LADA Sport ROSNEFT и «Гонки чемпионов» является нефтяная компания «Роснефть». Благодаря этому сотрудничеству рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. С 2021 года команда LADA Sport ROSNEFT использует именно это спортивное моторное масло, которое позволяет в экстремальных условиях работы обеспечивать повышенную защиту двигателя и добиваться успехов на трассе. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны всем автомобилистам — топливо Pulsar и масло Magnum Racing можно приобрести на АЗК «Роснефть».