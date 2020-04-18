В SMP Racing подтвердили смерть отца Роберта Шварцмана

SMP Racing подтвердила информацию о смерти отца российского пилота программы команды Роберта Шварцмана. Михаилу Шварцману было 52 года.

«Ушел из жизни Михаил Шварцман, отец нашего пилота Роберта Шварцмана.

Все мы лично знали Михаила, который старался быть с сыном на каждой гонке, делил с ним радости побед и горечь разочарований, был ему опорой и добрым советчиком, — говорится в сообщении SMP Racing в Facebook. — Именно Михаил открыл Роберту дорогу в автомобильный спорт, именно благодаря отцу Роберт достиг множества побед.

От каждого из нас мы выражаем соболезнования Роберту и всей его семье, и сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Роберту справиться с этой утратой.

Роберт Шварцман — чемпион «Формулы-3», пилот программы «SMP Racing» и член академии «Феррари».